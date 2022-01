Wilhelm-Wisser-Schule Eutin wird größer : Jetzt also doch: Die Außenstelle der Wisser-Schule in Hutzfeld wird geschlossen

Schluss. Aus. Vorbei! Das Arrangement der Stadt Eutin und der Gemeinde Bosau in Sachen Außenstelle der Wisser-Schule in Hutzfeld wird zum Ende des Schuljahres 2022/23 beendet. Der genaue Tag der Schließung steht fest.

Bosau / Eutin | Jetzt ist es amtlich: Die Außenstelle der Wilhelm-Wisser-Schule Eutin in Hutzfeld schließt in knapp eineinhalb Jahren zum Schuljahresende 2022/23 ihre Türen. Nach den Sommerferien des nächsten Jahres ist ab der 5. Klasse in Hutzfeld Schluss. Letzter Schultag ist die Zeugnisvergabe am Freitag, dem 14. Juli 2023. Danach wird nur noch die Heinrich-Harms-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.