Wasser- und Bodenverband OH : Jörg Sommerfeld löst Hanna Kirschnick-Schmidt als Geschäftsführer ab

Wechsel in der Geschäftsführung beim Wasser- und Bodenverband Ostholstein: Jörg Sommerfeld folgt auf Hanna Kirschnick-Schmidt, die nach 25 Jahren an der Spitze des Verbands in den Ruhestand geht.

Eutin | Wachwechsel in der Geschäftsführung beim Wasser- und Bodenverband Ostholstein (WBV): Nach fast 25 Jahren geht Geschäftsführerin Hanna Kirschnick-Schmidt mit Wirkung vom 1. März in den Ruhestand. Die 63-jährige Diplom-Agrar-Ingenieurin leitete die Geschicke der zehnköpfigen Geschäftsstelle des Verbandes seit dem 1. Mai 1997. Dem WBV gehört sie bereits ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.