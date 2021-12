Angebot viel teurer als gedacht : Preisschock gefährdet Kita-Neubauten in Süsel und Groß Meinsdorf

Statt bei geschätzten 3,5 Millionen Euro liegt liegt das einzige Angebot für den Neubau der Kita Kunterbunt in Groß Meinsdorf bei 4,8 Millionen. Nun soll der Bauausschuss im Januar beraten, wie es weitergehen soll.

Süsel | Der geplante Bau zweier neuer Kitas scheint für die Gemeinde Süsel zum finanziellen Alptraum zu werden. Der beabsichtigte Neubau in Groß Meinsdorf dürfte erheblich teurer werden als gedacht, wie Bürgermeister Adrianus Boonekamp (CDU) am Donnerstagabend in der Gemeindevertretung mitteilte. „4,8 Millionen Euro sollen wir für das Ding bezahlen“, berichte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.