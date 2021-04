Nach dem Bürgerentscheid : Noch offene Fragen der Gemeinde Grebin zum Funkmast vor der Vertragsunterzeichnung

Die Grebiner Gemeindevertretung nimmt letzte Hürden auf dem Weg zu einem verbesserten Mobilfunknetz

Grebin | Die Grebiner Gemeindevertretung nimmt letzte Hürden auf dem Weg zu einem verbesserten Mobilfunknetz: Mit acht zu drei Stimmen votierte das Gremium am Mittwochabend dafür, vor Unterzeichnung des Vertrages mit dem Errichter des Funkmastes ATC noch zwei Punkte zu klären. Der Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung in den nicht öffentlichen Teil verschoben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.