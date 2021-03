Gemeindevertretung beschließt: : Süsel bekommt zweiten Kita-Neubau an der Schule

Die zweite neue Kita soll genau so aussehen wie das Gebäude in Groß Meinsdorf.

Süsel | Im Januar hatten Süsels Gemeindevertreter den Neubau der Kita „Kunterbunt“ in Groß Meinsdorf für geschätzte 2,9 Millionen Euro beschlossen. Am Donnerstag fassten sie einstimmig den Beschluss, in die Planungen eines Neubaus auf dem Gelände der Grundschule in Süsel einzusteigen. Dabei soll auf die Pläne für die Kita in Groß Meinsdorf zurückgegriffen und...

