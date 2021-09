Kinder, Karriere, Kommunalpolitik : Hanne Popp erzählt, warum sich mehr Frauen in der Politik engagieren sollten

Hanne Popp ist die jüngste Frau in der Malenter Gemeindevertretung. Uns erzählt sie, wie ihre Fraktionskollegen auf ihre Schwangerschaft reagierten und wie sie Vollzeitjob, Familie und Politik unter einen Hut bekommt.

Malente | In diesem Text erfährst Du: - Warum Politik für Hanne Popp so wichtig ist. - Warum sie junge Menschen in der Kommunalpolitik vermisst. - Wie sie es schafft, neben Job und Familie noch Akten zu wälzen. Einmal. Einmal ist es tatsächlich passiert. Da wurde Hanne Popp gefragt, wer denn jetzt auf die Kinder aufpasse. Hanne Popp ist 36, Lehrerin in Vollzeit,...

