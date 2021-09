Knappe Entscheidung: : Ein Verein soll die Bosauer Volkshochschule übernehmen

Mit neun zu acht Stimmen beschließt die Gemeindevertretung, dass nach 40 Jahren die kommunale Trägerschaft für die VHS endet. Den Verein, der Träger werden soll, gibt es allerdings noch gar nicht.

Hutzfeld | Die Bosauer Gemeindevertretung hat mit knapper Mehrheit entschieden, wie die Zukunft der Volkshochschule (VHS) Bosau aussehen soll. Eine Mehrheit aus neun Stimmen von SPD, FDP und Grünen beschloss in der jüngsten Sitzung am Mittwoch, 22. September 2021, die Übernahme der VHS durch einen Verein, begleitet von der Nachricht, dass eine Vereinsgründung be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.