Kontrollen angekündigt : Kreis Plön verbietet Wohnmobilisten auf Parkplatz in Heidkate zu übernachten

Schon wieder Ärger mit Wohnmobilisten im Kreis Plön: Vermehrt suchen sie den Parkplatz am Strand in Heidkate auf, um dort zu übernachten. Doch das ist dort strengstens verboten. Der Kreis kündigt dort Kontrollen an.

Heidkate / Plön | Schon wieder Ärger mit Wohnmobilisten im Kreis Plön: Vermehrt suchen sie den Parkplatz am Strand in Heidkate auf, um dort zu übernachten. Doch das ist dort strengstens verboten. Darauf weist der Kreis Plön hin und kündigt zugleich Kontrollen an. Der Parkplatz Heidkate ist ausdrücklich kein Wohnmobilstellplatz. Das Parken von Fahrzeugen (Autos und W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.