Neue Ausschreibung : Die Gemeinde Süsel tritt beim Kita-Bau in Groß Meinsdorf auf der Stelle

Festlegung auf Modulbauweise erwies sich als nachteilig. Neue Ausschreibung soll alle Bauformen ermöglichen, allerdings wird die Kita nicht vor 2023 fertig.

Süsel | Auf der Stelle tritt die Gemeinde Süsel beim Bau einer neuen Kindertagesstätte in Groß Meinsdorf: Eine Ausschreibung scheiterte mangels ernsthafter Angebote, die Baukosten sind explodiert und alle Zeitpläne dahin. Die Gemeindevertretung sei an dieser Entwicklung nicht unschuldig, stellte der Hamburger Architekt Uwe Gänsicke am Donnerstagabend, 10. Feb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.