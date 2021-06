Architekt erhält Auftrag : Gemeinde Süsel treibt den Neubau einer Grundschule weiter voran

Die Gemeinde setzt mit den Plänen für eine moderne Schule mit einer OGS unter dem Dach auf die Chance, in ein Förderprogramm zu kommen. Die Rede ist von Kosten von möglicherweise zehn Millionen Euro.

Süsel | Die Gemeindevertretung setzt erwartungsgemäß den Weg zum Neubau einer Grundschule in Süsel fort: Einstimmig wurde am Donnerstag, 17. Juni 2021, dem Hamburger Architekten Lars Höffgen der Auftrag erteilt, in die sogenannte Leistungsphase drei einzusteigen. Höffgen hatte zuvor bei der Sitzung in der Turnhalle den aktuellen Stand der Baupläne vorgestellt...

