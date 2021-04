Gemeinde Kasseedorf : Umweltsünde: Altreifen am Straßenrand entsorgt

Unbekannte haben 25 Altreifen am Straßenrand von der L57 über den Marius-Böger-Weg bis hinter Stendorf in Richtung Sagau hinterlassen.

Stendorf | Auf einer Strecke von rund drei Kilometern haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 27. April, in der Gemeinde Kasseedorf mehr als 25 Altreifen am Straßenrand entsorgt. Die Spur der illegal zurück gelassenen Reifen zog sich von der L57 über den Marius-Böger-Weg bis hinter Stendorf in Richtung Sagau. Als erster hatte ein Radfahrer die illegale Mül...

