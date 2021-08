Neue Verfügung : Gelockerte Quarantäne-Regeln für Schulen und Kitas

Bei engen Kontaktpersonen von Corona-Infizierten aus Schulen und Kitas entscheiden die Gesundheitsämter individuell über Isolation. Die Kreise Ostholstein und Plön passen ihre Verfügungen an.

Eutin/Plön | In den Kreisen Ostholstein und Plön ist die „Allgemeinverfügung zur Absonderung bei Coronavirus-Infektionen“ an Vorgaben des Landes angepasst worden. Im Kern geht es um eine Änderung der Quarantäne-Regeln für Kontaktpersonen in Kindertageseinrichtungen, Kinderpflegestellen und Schulen: Sie müssen nicht mehr grundsätzlich in Quarantäne gehen. In diesen...

