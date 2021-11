Funde in Kirchbarkau : Geflügelpest ist zurück im Kreis Plön

In Kirchbarkau wurden an Geflügelpest erkrankte Wildgänse entdeckt. Der Kreis Plön hat Tipps, wie Bürger sich beim Fund eines toten Wildvogels verhalten soll.

Kirchbarkau | Nach mehrmonatiger Pause ohne Geflügelpest wurden nun auch im Kreis Plön wieder erkrankte Wildgänse entdeckt. Die Graugänse wurden in Kirchbarkau und am Dobersdorfer See gefunden. Die weitere Entwicklung wird vom Veterinäramt des Kreises Plön intensiv beobachtet, um über weitere Maßnahmen, wie etwa eine Aufstallung oder eine Teilaufstallung des Geflüg...

