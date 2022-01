Stichtag 15. März 2022 : Eine Gefahr der Impfpflicht: Ein verschärfter Mangel an Pflegepersonal

In keinem Krankenhaus der Region ist das komplette Personal gegen Corona geimpft. Pflegedienst-Chef Heiko Godow fürchtet, dass sich die Krise wegen in der Pflege verschärfen könnte, wenn ungeimpfte Fachkräfte aufhören müssen.

Eutin/Neustadt/Preetz | Wer sich jetzt nicht sputet, dem droht der Verlust des Arbeitsplatzes: Vom 15. März 2022 an müssen alle Beschäftigten von Einrichtungen des Gesundheitswesens vollständig gegen Corona geimpft sein. Zwischen drei und fünf Prozent der Fachpflegekräfte in Schleswig-Holstein seien es noch nicht, weiß Heiko Godow, Geschäftsführer des AKA-Pflegedienstes in E...

