Eutin : Polizisten gehen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes auf die Straße

Fast 80 Polizeibeamte und Zivilanstellte beteiligen sich an einer Protestaktion vor dem Tor der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung auf der Hubertushöhe. Die Aktion „Aktive Mittagspause“ fand in sechs Städten statt.

Eutin | Von einer „noch nie dagewesenen Kompromisslosigkeit und Herablassung der Arbeitgeberseite“ spricht Torsten Jäger, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Er meint dabei in einem Brief an Ministerpräsident Daniel Günther das Verhalten der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in den aktuellen Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.