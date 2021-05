Modellregion Lübecker Bucht : Können ab Samstag Touristen kommen? Schon jetzt große Nachfrage für Übernachtungen

Sehnlichst wird die Entscheidung über den Start der letzten Modellregion am Mittwoch von Landrat Reinhard Sager erwartet.

Ostholstein | „Wann endlich können wir kommen?“ Die Sehnsucht, ein paar Tage an der Ostsee zu verbringen ist auf der Seite der Touristen mindestens genauso groß, wie auf der Seite der Beherbergungsbetriebe, die sehnlichst die Entscheidung am Mittwoch erwarten. Weiterlesen: Hotel- und Campingplatzbetreiber in der Lübecker Bucht hoffen auf Starterlaubnis ab Mai ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.