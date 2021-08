Fahrradfahren in Eutin : Fußgängerampel und Radfahrsstreifen sollen Elisabethstraße sicherer machen

Die Markierungsarbeiten in der Elisabethstraße sowie den angrenzenden Kreuzungsbereichen laufen derzeit. Das Ziel: Radfahren in Eutin auch an den Hauptverkehrsstraßen attraktiver und sicherer machen.

Eutin | Radfahren attraktiver zu machen, ist ein dauerhaftes Thema Eutins. Nach langen Jahren der Diskussionen und Beschlüsse zum Radverkehrskonzept folgen nun zusehends deren Umsetzungen: Derzeit laufen die Markierungsarbeiten an Eutins Hauptverkehrsader, der Elisabethstraße für die Schutzstreifen der Radfahrer. Weiterlesen: Vollsperrung ab Friedrichstraß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.