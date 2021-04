Neue Blutspendetermine : DRK zapft kostbaren Lebenssaft in Preetz und Plön

Aktionen in Preetz am 8. und 9. April, 15 bis 19.30 Uhr am Hufenweg und Plön am 9. April, 15 bis 19 Uhr am Schiffsthal

Plön/Preetz | Das DRK lädt kurz nach Ostern zur Blutspende in Preetz und Plön ein: Die Termine dienen der Sicherstellung der Patientenversorgung. Deshalb bleiben Blutspenden weiterhin kontinuierlich erforderlich. Für alle Termine in Preetz und Plön gibt es derzeit noch zahlreiche freie Plätze. Spender sollten zur Blutspende den Personalausweis mitbringen Wer ...

