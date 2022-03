Timmendorfer Strand/Scharbeutz : Alles rund um Hund und Pferd: 1. „Dogs Hundefestival“ startet 2022

Aktionen und Informationen zu den Vierbeinern an drei Tagen – und neben dem Festival gibt es in der Lübecker Bucht weitere Angebote für Hunde-Besitzer.

Timmendorfer Strand | Mit gleich zwei Premieren startet die Lübecker Bucht in die Veranstaltungs-Saison 2022: So findet zum ersten Mal in Timmendorfer Strand das „Dogs Hunde-Festivals“ statt. Es sei „ein tierisches Outdoor-Vergnügen für alle Hunde-, Pferde- und Erlebnisfreunde“, so die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT): Vom 4. bis 6. März können sich Inter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.