Corona aktuell : Fünf Neuinfektionen in Ostholstein, eine im Kreis Plön

Nach drei Tagen ohne Neuinfektion meldet der Kreis Plön wieder einen neuen Corona-Fall. In Ostholstein gibt es fünf weitere Fälle.

Eutin / Plön | Während der Inzidenzwert in Ostholstein weiter steigt, nähert er sich im Kreis Plön langsam wieder dem Wert von Null an. In Ostholstein stieg der Wert auf 13,5 (am Vortag lag er bei 12,5). Im Kreis Plön sank er hingegen von 2,3 am Donnerstag auf 0,8 am Freitag. Für Freitag, 23. Juli, meldet Thomas Jeck, Sprecher des Kreises Ostholstein, fünf Neuinf...

