3-G-Regel beim Autorentag in Plön : Plöner Schriftsteller zum Anfassen: Autoren zeigen sich und beantworten Fragen

3-G-Regel beim zweiten Autorentag am Sonntag, 31. Oktober, ab 11 Uhr in Plön. Jürgen Vogler, Anja Rüstmann, Jörn Hinrichsen, Ingrid Brand-Hückstädt und Martine Lestrat lesen aus ihren Büchern und beantworten Fragen.

Plön | Zum zweiten Mal bereiten sich fünf Autoren auf ihren ersten gemeinsamen Auftritt in Plön vor. Im vergangenen Jahr musste er wegen Corona abgesagt werden, jetzt findet der Plöner Autorentag am Sonntag, 31. Oktober, in der Tourist Info im Bahnhof (Bahnhofstraße 5) statt. Von 11 bis 17 Uhr gibt es spannende, lustige und zu Herzen gehende Geschichten aus ...

