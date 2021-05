Unfall unter Alkohol : Mit drei Promille auf der B502 in die Böschung gekracht

Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Freitagabend auf der Bundesstraße 502 in Höhe Heikendorf verunfallt. Der Mann hatte nach Darstellung von Polizeisprecher Matthias Arends einen Atemalkoholwert von drei Promille

