Ehrung im Kreistag : Gabi Braune und Timo Gaarz wurden mit Freiherr-vom-Stein-Nadel ausgezeichnet

Zwei Abgeordnete des ostholsteinischen Kreistages wurden vom Land für ihr Engagement in der Kommunalpolitik ausgezeichnet. Gabi Braune (Grüne) ist aus Ratekau, Timo Gaartz (CDU) aus Heiligenhafen.

Eutin | Zwei Abgeordnete des ostholsteinischen Kreistages sind in der Sitzung am Dienstag, 15. Juni, mit der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden. Kreispräsident Harald Werner und Landrat Reinhard Sager überreichten die Auszeichnung stellvertretend für Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack an Gabriele Braune (G...

