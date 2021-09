Konzertreihe der Hospizler : Berührende Konzertprogramme an gleich drei Veranstaltungsorten

Das Konzert in Lebrade steht unter dem Motto „Wenn ich mal tot bin, mach ich was ich will.“ Lieder über Abschied, Tod und Trauer zählen nicht gerade zu den Lieblingsthemen.

Plön | Die Plöner Hospiz-Initiative hat eine Konzertreihe mit Annett Kuhr organisiert. Sie singt Lieder und Chansons am Freitag, 10. September, um 10 Uhr in der Kirche zu Lebrade, am Samstag, 11. September, um 19 Uhr in der Osterkirche in Plön und am Sonntag, 12. September, um 11.30 Uhr im Café im Grünen in Dersau. Geboten wird ein berührendes Konzertprog...

