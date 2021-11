Ostholstein-Museum Eutin : Frauke Gloyer zeigt in Ausstellung Querschnitt aus 40 Jahren Malerei

Die neue Sonderausstellung möchte in Kooperation mit dem „Nordfriesland Museum Nissenhaus“ in Husum Einblick geben in das facettenreiche Schaffen der norddeutschen Malerin.

Eutin | Gewitterluft über einem Rapsfeld, ein Kutter im Dunst der Nordsee, alte Schuhe, ein toter Fuchs: So facettenreich wie das Leben selbst sind auch die Motive, die Frauke Gloyer für ihre Werke wählt. Mit kräftigen Farben und gekonntem Pinselstrich sind in den vergangenen 40 Jahren hunderte Werke entstanden, aus denen 130 jetzt im Ostholstein-Museum zu se...

