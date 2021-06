Fragebogen „Im Profil“ : Neukirchens neuer Wehrführer Sören Hansen

Seit Anfang März ist Sören Hansen der neue Ortswehrführer in Neukirchen. Im Profil verrät der 35-Jährige, was ihn einmal in die Karpaten verschlagen hat und in welchen zarten Alter er seinen ersten Kuss bekam.

Neukirchen | Offiziell ist Sören Hansen seit seinem zehnten Geburtstag Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen. Inoffiziell nahm der 35-Jährige am 26. Oktober 1991 mit knapp sechs Jahren an einem Nachtmarsch der Jugendfeuerwehr teil. Denn sein Vater war deren Leiter und auch seine Geschwister schon dort aktiv. Seit Anfang März ist Hansen nun Neukirchener...

