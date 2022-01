Lübecker Universität : Schutz privater Daten: Forscher wollen smarte Geräte sicherer machen

Forscher der Lübecker Universität wollen smarte Geräte sicherer machen. Deutsch-französisches Forschungsprojekt will besseren Schutz für sensible Daten vernetzter Geräte entwickeln. Erstes Testfeld: E-Mobilität.

Lübeck | Alexa weiß, welche Musik wir am liebsten hören, der Kühlschrank meldet, wenn die Milch alle ist, und der Staubsaugerroboter wird wohl bald anhand der Krümel wissen, welche Chips am Abend zuvor auf dem Sofa gefuttert wurden. Was schon für manche unheimlich klingt oder an den Roman „1984“ von George Orwell erinnert: Nicht erst, wenn die Gerätschaften eines „Smart Homes“ miteinander kommunizieren, steht außer Frage, wie es um die Datensicherheit steht. Weiterlesen: Lübecker Forscher wollen mit Künstlicher Intelligenz Schwachstellen von IT-Systemen finden Denn welche Daten von einem Gerät gesammelt und geteilt werden, ist für die Nutzer nicht immer auf Anhieb nachvollziehbar. So entsteht ein Konflikt zwischen dem Recht des Einzelnen auf seine Privatsphäre und dem Interesse der Gesellschaft, sich die Vorteile von sogenannten Big-Data-Analysen nutzbar zu machen. Die digitale Transformation gesellschaftsfreundlich zu gestalten, ist das Ziel des dreijährigen Projekts „Encopia“ (Enabling Connected Privacy Assurance), an dem auch Lübecker Forscher beteiligt sind. Hintergrund Vernetzt und aufgezeichnet Mitarbeiter des Instituts für IT-Sicherheit der Universität zu Lübeck arbeiten mit weiteren Partnern aus Deutschland und Frankreich derzeit daran, die Nutzung von Geräten mit Funktionen aus dem Bereich Internet of Things (IOT) sicherer zu machen. Denn heutige IOT-Geräte sammeln riesige Mengen an Daten und teilen diese mit Cloud-Diensten. Diese Informationen werden mit Blick auf neue Dienste und gezielte Werbung aber zu einer strategisch wichtigen Ressource. Um die Vorteile von Big-Data nutzbar zu machen ohne dabei die Privatsphäre Einzelner zu verletzen, sei große Sorgfalt beim Design und der Entwicklung des kompletten IOT-Systems vom Gerät bis zum Cloud-Dienst erforderlich. „Unzählige Sensoren von vernetzten Geräten wie autonomen Fahrzeugen, interaktiven Bildschirmen und Smartglasses erfassen die Umgebung durchgängig und es ist praktisch nicht mehr möglich, sich der Aufzeichnung von sensiblen Daten zu entziehen”, sagt Professor Thomas Eisenbarth von der Universität zu Lübeck. Einsatz von tiefgreifenden Analyse-Methoden Das „Encopia“-Projekts soll die Überprüfung der Datenschutzziele von IOT-Diensten – von Sensorgeräten bis hin zu den Cloud-Diensten – während der Entwicklung und nach der Markteinführung zu automatisieren, erklärt Florian Sieck vom Lübecker Institut für IT-Sicherheit. Deshalb erproben die Forscher aus Lübeck gemeinsam mit ihren französischen Partnern den Einsatz von tiefgreifenden Analyse-Methoden, um Datenschutzziele auf automatisierte Weise für den gesamten Lebenszyklus sensibler Informationen überprüfbar zu machen. Die in diesem Projekt entwickelten Werkzeuge werden sicherstellen, dass die Nutzung von sensiblen Daten in Programmen und Diensten überprüft werden kann, indem die zu untersuchende Software analysiert und die Datenflüsse innerhalb dieser verfolgt werden. Tools für eine derart tiefgehende und automatisierte Analyse des Datenschutzes existieren heute noch nicht. Weiterlesen: Künstliche Intelligenz aus Lübeck soll Arbeit von Ärzten erleichtern Automatisierung zeit- und personalintensiver Methoden Aber wie wollen die Forscher die smarten Geräte sicherer machen? Durch die Kombination modernster Binäranalysen der Software auf den IOT-Geräten mit dynamischer Datenflussverfolgung bis zu den Cloud-Services wollen die Wissenschaftler eine durchgängige Datenschutzverfolgung sensibler Daten erreichen. „Nur skalierbare und kostengünstige Ansätze, die auch extern verifizierbar sind, werden für weite Bereiche des IOT-Marktes realistisch einsetzbar sein, in denen der Kostendruck tendenziell hoch und die Markteinführungszeit extrem niedrig ist”, sagte Anna Pätschke, Studentin an der Universität und Mitarbeiterin am Institut für IT-Sicherheit. In einem solchen Umfeld werde die automatisierbare Verifikation von Datenschutzzielen eine befähigende Technologie sein, die es erlaube, einen Kompromiss zwischen kostenintensiver manueller Prüfung und dem völligen Fehlen einer Datenschutzbewertung zu finden. Erstes Testfeld: E-Mobilität Die entwickelten Methoden und Werkzeuge werden im Bereich E-Mobilität” getestet, der vom Projekt-Partner SAP bereitgestellt wird. SAP E-Mobility verbindet Ladestationen für Elektroautos, Flottenadministratoren, Fahrzeuge und deren Fahrer, sowie Energieversorger. Um Ladestationen und Energie effizient nutzen zu können, müssen zwischen den beteiligten unabhängigen Systemen viele sensible Daten ausgetauscht werden. Die Technologien, die im Rahmen des „Encopia“-Projekts entwickelt werden, „haben das Potenzial, die Konformität der Lösung mit Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO zu verbessern und die Erkennung von Abweichungen zu automatisieren“, sagen die Lübecker Forscher. So könnten digitale Innovationen vorangetrieben und die leistungsstarken Werkzeuge von Big Data und maschinellem Lernen für die zukünftige Wissensgesellschaft genutzt werden. Die erforschten Methoden können auch in Zertifizierungssystemen angewendet werden, die derzeit im Rahmen des europäischen Rechtsakts zur Cybersicherheit entwickelt werden. ...

