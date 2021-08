Malente : Folk-Konzert mit Bänkelsängern an der Tews-Kate

Die „volle Spielmannswucht“, die wohl letzten hauptberuflichen Bänkelsänger im Land, und das Kieler Duo „Unstaedt & Lempelius“ treten auf dem Gelände des Heimatmuseums im Wechsel auf.

Malente | Folkmusik wird am Samstag, 4. September, ab 16 Uhr an der Tews-Kate geboten. Auf Einladung des Heimat- und Verschönerungsvereins treten auf dem Gelände der historischen Kate an der Sebastian-Kneipp-Straße zwei Gruppen auf. Weiterlesen: Christof Peters gehört zu den Künstlern, denen Corona das Publikum stiehlt Zum Einen will das „Ensemble mit vol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.