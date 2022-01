Großeinsatz in Wangels : Flammen greifen von Stall auf Wohnhaus über – rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Einsatzkräfte mussten 40 Rinder aus dem brennenden Gebäude retten. Auch ein Bagger wurde eingesetzt, um an die Glutnester heranzukommen.

Wangels | Großeinsatz am Sonntagabend in Neutestorf – dort kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Großfeuer in einem Stall und dem angrenzenden Wohnhaus. Beide Gebäude erlitten erheblichen Schaden. 40 Rinder konnten noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Es gab keine Verletzten. Flammen schlugen aus dem Stallgebäude Bereits bei der Ankunft ...

