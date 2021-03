Eutin : Flagge zeigen für Tibet

Stadt möchte Solidarität mit den Tibetern für ihr Recht auf freie Selbstbestimmung bekunden.

Eutin | Aus Solidarität mit dem gewaltlosen Widerstand der Tibeter gegen die chinesische Besatzungspolitik wird am 10. März 2021 erneut die tibetische Flagge vor dem Eutiner Rathaus wehen. An diesem Tag werden wieder Hunderte von Städten, Gemeinden und Landkreisen in ganz Deutschland Flagge für Tibet zeigen. Diese Aktion wird bereits zum 26. Mal durchgeführt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.