Niendorfer Hafen : Weihnachtsmarkt „Fischers Wiehnacht“ 2021 ´findet statt – aber mit Abstrichen

Der traditionsreiche maritime Adventsmarkt findet unter Corona-Bedingungen und mit angepasstem Programm statt.

Timmendorfer Strand | Während der musikalische Weihnachtsmarkt in Timmendorfer Strand aufgrund der Corona-Situation abgesagt wurde, findet der maritime Adventsmarkt „Fischers Wiehnacht“ wie geplant statt. In Absprache mit dem Ordnungsamt und dem Kreis Ostholstein lädt die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT) vom 26. bis 28. November auf die große Festwiese am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.