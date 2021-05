Fischdiebstahl in Harmsdorf : Unbekannte stehlen 78 Karpfen aus einer Teichanlage am Einhäuser Weg

Die Fische standen für den Verkauf bereit. Die Polizei in Lensahn sucht Zeugen.

18. Mai 2021, 15:15 Uhr

Harmsdorf | Unbekannte Diebe haben über Himmelfahrt in Harmsdorf aus einem Hälterungsbecken 78 Karpfen entwendet. Die Schadenshöhe dürfte laut Polizei bei 1500 Euro liegen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der Pächter der Fischteichanlage aus Harmsdorf erstattete bei der Polizei in Lensahn Anzeige, da offenbar in der Zeit vom Mittwoch bis Samstag, 13. bis 15. Mai, Unbekannte von seinem Gelände insgesamt 78 Karpfen mit einem Gewicht zwischen zwei und fünf Kilogramm aus einem Betonbecken entwendet haben.



Die Fische standen für den Verkauf bereit. Aufgrund der Menge muss ein Transportfahrtzeug genutzt worden sein. Dieses kann nicht auf das umzäunte Gelände fahren, so dass es im Einhäuser Weg parken musste.

Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei in Lensahn ermittelt und bittet um Hinweise zum Diebstahl. Ebenso ist von Interesse, wo Karpfen in größere Mengen zum Verkauf angeboten wurden. Zeugen melden sich unter Tel. 04363/7939830 oder per E-Mail an lensahn.pst@polizei.landsh.de.