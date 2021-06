Kosten von 42.000 Euro : Ein nagelneuer Feuerwehr-Spielplatz in Roge eröffnet

Auf Initiative der ehrenamtlichen Freiwilligen Feuerwehr Roge und hier insbesondere durch Gerth Polzien wurde in den vergangenen Wochen der Spielplatz in Roge neu gestaltet.

Sierksdorf | Auf Initiative der ehrenamtlichen Freiwilligen Feuerwehr Roge und hier insbesondere durch Gerth Polzien wurde in den vergangenen Wochen der Spielplatz in Roge neu gestaltet. Um ein grundsätzliches Interesse bei Kindern für die Arbeit der Feuerwehr zu wecken, errichtete die Gemeinde gemeinsam mit der Feuerwehr Spielgeräte in Form eines Feuerwehrhauses,...

