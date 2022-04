Feuer im Müllwagen : Feuerwehr muss Plastikabfall in Kellenhusen löschen

Plastikmüll geriet aus noch ungeklärter Ursache in einem Müllwagen in Brand. Der Fahrer reagierte schnell und entlud das brennende Material in einer Sackgasse. Die Feuerwehr konnte dann schnell löschen.

Kellenhusen | Plastikmüll ist am Samstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache in einem Müllwagen in Kellenhusen in Brand geraten. Der Fahrer reagierte schnell und entlud das brennende Material am Ende der Kirschenallee. Das Feuer wurde von den Feuerwehren Kellenhusen und Dahme gelöscht. Es wurden keine Menschen verletzt. Fahrer bemerkte das Feuer rechtzeitig ...

