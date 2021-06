Feuer im Strandimbiss Scharbeutz : Kühltruhe brannte im Keller des mit Reet gedeckten Imbisses

Feueralarm schreckte kurz vor 9 Uhr am Samstagvormittag Einheimische und Urlauber in Scharbeutz auf. Im Keller des mit Reet gedeckten Strandimbisses in der Strandallee war ein Feuer ausgebrochen.

Scharbeutz | Feueralarm schreckte kurz vor 9 Uhr am Samstagvormittag Einheimische und Urlauber in Scharbeutz auf. Im Keller des mit Reet gedeckten Strandimbisses war ein Feuer ausgebrochen. Wie sich schnell herausstellte: im Keller war eine Kühltruhe in Brand geraten. Einsatzstelle lag direkt an der Promenade in der Strandallee Sofort eilten Einsatzkräfte de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.