Feuerwehreinsatz in Kasseedorf : Buschwerk brennt auf Abladeplatz des Guts Stendorf

Ein nahe liegender Teich diente als Wasserreservoir. Die Ursache des Feuers an der Sagauer Straße ist unklar.

Kasseedorf | Zu einem Feuer in der Sagauer Straße an der Sagauer Straße rückte die Feuerwehr Kasseedorf am Sonnabend, kurz nach 20 Uhr aus. Wie sich herausstellte, brannte ein aufgeschichteter Haufen aus Buschwerk und Holz auf einem Abladeplatz, der zum Gut Stendorf gehört. Sagauer Wehr nachalarmiert Zusammen mit der nachalarmierten Sagauer Wehr wurde das Fe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.