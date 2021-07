Feuer in Grömitz : Wohnwagen auf Campingplatz in Lensterstrand brennt vollkommen nieder

Die Rauchentwicklung war so heftig, dass die Bevölkerung aufgerufen wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Parzellennachbar wurde durch zwei laute Schläge auf den Ausbruch des Feuers aufmerksam.

Grömitz | Ein brennender Wohnwagen auf dem Campingplatz Lerchengrund in Lensterstrand in der Gemeinde Grömitz hat am Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Aufgrund der extremen Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Nina-Warnapp aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Wäre der Wind aus einer anderen Richtung gekommen, wäre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.