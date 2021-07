Feuer in Eutin : Waschmaschine brennt in einem Keller an der Plöner Straße

Einem Bewohner des Einfamilienhauses nahe der Sana-Klinik gelingt es, den Brand selbst mit einem Feuerlöscher zu stoppen.

Eutin | Eine brennende Waschmaschine hat am Mittwoch gegen 11.15 Uhr einen Feuerwehreinsatz an der Plöner Straße in Eutin ausgelöst. Noch vor Eintreffen der Wehr habe einer der Bewohner des Einfamilienhauses an einem Sandweg nahe der Sana-Klinik den Brand selbst mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht, berichtete Feuerwehr-Sprecher Florian Wrage. ...

