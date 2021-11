Küchenbrand in Barkau : Feuer zieht in Zwischendecke – zwei Wohnungen unbewohnbar

Insgesamt waren acht Wehren aus drei Gemeinden beschäftigt. Um alle Brandnester aufzuspüren, waren zahlreiche Atemschutzgeräteträger nötig. Die Bewohner sollen bei Freuden und Bekannten untergekommen sein.

Barkau | Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus am Wennenbarg in Barkau hat am Dienstag Feuerwehren aus drei Gemeinden stundenlang beschäftigt. Zwei von drei Wohnungen sind nach dem Unglück unbewohnbar. Die Einsatzkräfte wurden um 12.50 Uhr alarmiert. „Als wir eintrafen, stand die Küche in Brand“, sagte der Einsatzleiter und stellvertretende Süseler Gemeinde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.