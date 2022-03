Großalarm in Neustadt : Fünf Verletzte nach Feuer im Dana-Pflegeheim: Kripo ermittelt Brandursache

Gut 50 Patienten mussten aus dem Dana-Pflegeheim wegen eines Zimmerbrandes evakuiert werden. Eine brennende Matratze hatte den Großalarm ausgelöst. Glück im Unglück: Die Schön-Klinik in direkter Nähe versorgte Verletzte.

Neustadt | Ein Mitarbeiter des Dana-Pflegeheims in Neustadt am Kiebitzberg hat vermutlich Schlimmeres verhindert. „Wir sind kurz 11.45 Uhr zur Brandmeldeanlage im Pflegeheim gerufen worden“, sagt Neustadts Wehrführer Alexander Wengelewski. Er war gerade in der Nähe und stellte zwei Minuten nach Alarmierung fest: „Da brennt es in einem Patientenzimmer.“ Weiter...

