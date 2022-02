Feuer auf der Schultoilette : Ist gefährlicher TikTok-Trend in Malenter Schule an den Auewiesen angekommen?

In dem Videoportal gibt es derzeit bundesweit unter Schülern einen Wettbewerb um Klicks, wie sie Feuer auf Schultoiletten legen. In Malente konnte der Hausmeister die Flammen zum Glück schnell löschen.

Malente | Haben Videos im Internet zu der Tat motiviert? An der Schule an den Auewiesen in Malente haben ein oder mehrere Schüler am Freitag Feuer auf einer Schultoilette gelegt. Glücklicherweise passierte nichts Schlimmeres. „Der Hausmeister hat das Feuer mit einem Eimer Wasser gelöscht“, berichtete der stellvertretende Gemeindewehrführer Marcus Path. Auch ...

