Warnsdorf : Feuer auf „Karl's Erdbeerhof“: Unterstand geht in Flammen auf

Gleich drei Freiwillige Feuerwehren rückten am Dienstag zum Brand aus.

Warnsdorf | Feuerwehr-Einsatz auf „Karl's Erdbeerhof“ in Warnsdorf: Auf dem Gelände des beliebten Ausflugsziels unweit des Hemmelsdorfer Sees ist es am Dienstag zu einem Brand gekommen. Gegen 20.20 Uhr wurde dieser entdeckt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Unterstand über der Feuerstelle zum Stockbrotbacken in Flamm...

