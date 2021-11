Aufatmen in Lütjenburg : Bewohner überstehen Feuer an der Mühlenstraße mit leichten Verletzungen

Mehrere Bewohner sind obdachlos geworden, einige bei Familienangehörigen untergekommen. Die Wankendorfer Wohnungsgenossenschaft will schnell Ersatzwohnungen zur Verfügung stellen.

Lütjenburg | Erleichtert über den glimpflichen Ausgang des nächtlichen Feuers in einem Mehrfamilienhaus an der Mühlenstraße in Lütjenburg zeigte sich Bürgermeister Dirk Sohn. Den vier Bewohnern, die ins Krankenhaus eingeliefert worden seien, gehe es gut, sei ihm versichert worden. „Sie haben keine schweren Verletzungen.“ Weiterlesen: Feuerwehr rettet mehrere Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.