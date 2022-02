B76 in Schwentinental : Nach versuchtem Diebstahl in Preetz: Polizistinnen stellen Tatverdächtigen an Tankstelle

Ein 55-Jähriger hatte beobachtet, wie der junge Mann sich in der Nähe eines Transporters aufgehalten hatte. Darauf angesprochen, ergriff der 22-Jährige die Flucht.

Preetz | Ein versuchter Diebstahl hat am Samstagabend die Polizei in Preetz und Schwentinental beschäftigt. Die Beamten nahmen einen 22-Jährigen vorläufig fest. Wie die Polizei berichtet, fiel dem Nutzer eines in der Rastorfer Straße in Preetz geparkten Firmenwagens gegen 21.50 Uhr ein Mann auf, der sich in der Nähe des Kleintransporters aufhielt und sich a...

