Es gilt Bebauungsplan Nr. 50 : Ferienwohnungen dürfen in Plön-Stadtheide nicht vermietet werden

Vor über 20 Jahren verhinderte die Stadt Plön, dass Häuser am Suhrer See zur Vermietung an Feriengäste freigegeben werden. Jetzt holt sie die Entwicklung ein. Seither sind Ferien-Vermietungen sind dort verboten.

Plön | Ferienwohnungen sind beliebt und begeh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.