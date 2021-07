Ferienpassaktion : „Killer-Hornisse“ und andere Insekten entstanden auf dem Pfarrhof Schönwalde

Ferienpass-Aktion auf dem Pfarrhof in Schönwalde am Bungsberg: Drei Tage lang haben sechs Kinder unter Anleitung des Holzbildhauers Ole Janzen und seines Freundes Julian Nogli an drei Skulpturen gearbeitet.

Schönwalde am Bungsberg | Die Hummel und die Hornisse unter den Obstbäumen des Pfarrhofes Schönwalde erinnern angesichts ihrer Größe ein wenig an einen Horrorfilm, in dem die Insekten die Herrschaft auf der Erde übernehmen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Entstanden sind die Insekten aus Ästen, Bast und Holzwolle während einer Ferienpassaktion, bei der es auch um die Zusam...

