Feuer im Feriendorf : Ferienhaus brennt in Pelzerhaken – hoher Sachschaden

In der Kailua Lodge hatten die Flammen schon rund ein Drittel des Gebäudes erfasst, als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrückte. Bei einem weiteren Brand in Altenkrempe wird der Bewohner verletzt.

Neustadt in Holstein | Großalarm am Sonntagabend auf dem Gelände der Kailua Lodge in Pelzerhaken. In einem Ferienhaus kommt es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer. Schnell brennen etwa ein Drittel des Gebäudes. Die Feuerwehr kann das Feuer schnell löschen. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache, verletzt wurde niemand. Feuerschein weit sichtbar Schon auf d...

