Eutiner Unternehmer baut Eventraum : Feiern, Tanzen, Tagen: Ulrich Stutschies eröffnet Samstag den Traumkeller

Ulrich Stutschies ist eigentlich bekannt als Gründer der Eutiner Zahntechnik und Stutschies-Gruppe mit Dentallaboren an fünf Standorten. Unterm Eutiner Labor baute er nun eine alte Bar mit Kegelbahn zur Eventlocation um.

Eutin | Aus der Not machte Ulrich Stutschies (65) eine Eutin bereichernde Idee: Zweieinhalb Jahre baute er zusammen mit seiner Familie und Firmen am Traumkeller im Untergeschoss seines Dentallabors in der Lübecker Straße 7-9. Am Wochenende, 14. und 15 August, wird Eutins neue und mietbare Eventlocation für jedermann mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.