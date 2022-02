74 Rekruten vereidigt : „Letzter Taktstock“ für Friedrich Szepanski an der MUS in Plön

Weltweite Konflikte standen diesmal im Mittelpunkt der Vereidigung an der MUS in Plön. Das friedliche Miteinander in Europa war über Jahrzehnte hinweg nicht mehr so sehr bedroht wie in den vergangenen Wochen, hieß es.

Plön | Für 74 Rekruten markierte die feierliche Vereidigungszeremonie vor dem Traditionsmast der Plöner Marineunteroffizierschule (MUS) den Beginn ihrer Laufbahn. Für den in Plön für seine zahlreichen Auftritte geschätzten Friedrich Szepansky war es einer der letzten Auftritte und der letzte in dieser Funktion in Plön: Am Dienstag übergibt der langjährige Le...

