Feierabendmusik in Malente : Liedermacher Brendan Lewes spielt open air im Malenter Kurpark

Der Singer-Songwriter verspricht seinem Publikum Musik mit dem Charme des Hand- und Selbstgemachten. Der Eintritt ist frei.

Malente | Die Malenter Feierabendmusik geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 15. Juli, spielt Liedermacher Brendan Lewes open air im Kurpark. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Der gebürtige Engländer gewann mit seinem Akustik-Folk 2017 das Song-Slam-Finale des Hamburger Wettbewerbs „Kampf der Künste“. Auf seiner neuesten Veröffentlichung „A Little Less Hig...

